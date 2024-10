Les sorciers de la Beauce: une légende terrifiante d'ici

Dans son livre Les sorciers de la Beauce, extrait de la collection Les Légendes terrifiantes d'ici réalisée en collaboration avec plusieurs auteurs, Dominic Bellavance mélange le passé et le présent à travers une histoire de cartes enchantées.

Pour cette collection, les auteurs s'inspirent des légendes du Québec, dans le folklore québécois. « Ça peut être des légendes orales que les gens racontaient ou que l’on peut retrouver dans les livres », a expliqué Dominic Bellavance, natif de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Puisque la plupart de ses livres font un clin d'œil à sa région natale, l’auteur à instinctivement penché sur une légende beauceronne. « Ça me tentait d’aller chercher des légendes locales. Il y en a certains qui disaient que, dans l’ancien temps, on pouvait créer des paquets de cartes enchantées si on allait dans une église. Par exemple, on cachait le paquet de cartes en dessous de l’autel pour que le curé fasse son sermon au-dessus et après la messe, on allait chercher le paquet puis avec les cartes on pouvait faire des vœux. On avait ainsi 52 vœux à faire. (...) J’avais déjà entendu parlé de cette légende, mais c’est surtout le parrain du projet, Bryan Perro, qui m’a parlé de quelques légendes. Comme je venais de la Beauce, il m’a orienté vers celle-là que je trouvais vraiment intéressante, surtout que dans ma famille on est des gros joueurs de cartes. »

Dominic a d’abord pensé à mettre en scène quelqu’un qui enchante un paquet de cartes. Finalement, il a préféré partir d’un paquet qui aurait été enchanté il y a très longtemps et qui est retrouvé par un groupe de jeunes d’aujourd’hui qui vont à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce. Ces derniers trouvent donc un vieux livre avec trois cartes qui font office de marque page dedans. Parmi ces trois cartes, correspondantes à trois vœux, on retrouve notamment l’As de cœur qui permettrait au personnage principal de rendre quelqu’un amoureux d’elle, mais elle ne sait pas si elle doit l’utiliser…

Le livre est destiné aux jeunes de 13 ans et plus. « Les jeunes de mon livre font des choses que les jeunes font aujourd’hui. Je me suis arrangé pour rendre ça actuel et le connecté à la légende du passé. »

Toujours pour le même public, le Beauceron a publié Massacres et selfies, de la collection du Corrupteur, au cours des dernières semaines. Dans ce livre, les personnages passent à nouveau par son village natal.