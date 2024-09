Une nouvelle bibliothèque inaugurée à La Guadeloupe

La Municipalité de La Guadeloupe a inauguré sa toute nouvelle bibliothèque municipale ce jeudi soir, lors d'un 5 à 7 où les partenaires financiers, les bénévoles et l'équipe municipale ont coupé le traditionnel ruban.

La construction de cet édifice a débuté le 2 mai 2022 avec la démolition de l’ancien hôtel de ville. C’est sur ce même site que l’érection du nouveau bâtiment a été fait, au coeur du village de La Guadeloupe. Cela a pris un peu plus de deux ans afin de mettre à terme le projet. Les coûts de construction ayant explosé, le conseil et les employés municipaux ont redoublé d’efforts pour permettre la concrétisation du projet. « Avec l’équipe municipale en place, nous avons fait nos devoirs. Nous avons changé les plans et devis et trouvé le financement nécessaire. Pour le conseil, c’était un projet qui nous tenait à cœur et qui se voulait structurant pour notre service des loisirs et de la culture. Nous voulions vraiment bonifier l’offre de la bibliothèque et la rendre accessible pour tous », a mentionné Vanessa Roy, mairesse.

Rappelons que la première bibliothèque municipale de La Guadeloupe a vu le jour le 13 septembre 2009 grâce à l'implication d'un groupe de bénévoles. D’abord localisée au sous-sol du bâtiment Télébec, elle a rapidement dû s’installer à l’étage afin d’accueillir les livres devenus trop nombreux. Néanmoins, dans la vision de rendre les édifices municipaux accessibles aux personnes à mobilité réduite, en cohérence avec la Politique municipale des aînés et de la famille, ce bâtiment aux paliers multiples ne répondait plus aux critères. C’est ainsi que le projet de construction d’une nouvelle bibliothèque a germé.

Avec sa superficie de 1 754 p² en un seul palier à aire ouverte, elle est maintenant accessible pour tous et sans restriction. Du même coup, étant un point central, une section du bâtiment a été aménagée afin d’accueillir le local des Premiers répondants. « La localisation stratégique permet un déploiement rapide et efficace des ressources lors des interventions d’urgence », a souligné Michaël Busque, directeur incendie du SSI de la Haute-Beauce.

Le coût de projet et la répartition

Le projet final totalise un investissement de près de 850 000 $ et a été rendu possible grâce à différents partenaires financiers. Notamment, 68% du coût de projet, soit une somme de 574 795 $, provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

« Notre appui à la Municipalité de La Guadeloupe témoigne de l’engagement de notre gouvernement à soutenir le développement des collectivités dans toutes les régions en investissant dans les espaces publics communs. Des projets comme celui de la nouvelle bibliothèque municipale améliorent la qualité de vie de la population et encouragent l’inclusion sociale. Bravo pour ce projet porteur qui saura ravir les mordus de lecture du village de La Guadeloupe! », a appuyé Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

De plus, la MRC Beauce-Sartigan est un acteur important dans le projet avec son enveloppe budgétaire de 123 548 $ qui provient de la Politique de développement du territoire. La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, quant à elle, a versé un montant de 50 000$ afin d’aider à la réalisation de la bibliothèque. La Municipalité de La Guadeloupe, pour sa part, assume la différence des coûts.

Statistiques

Les 18 bénévoles ont cumulé un peu plus de 800 heures pour effectuer le déménagement en vue de la réouverture du 15 août dernier. Par la même occasion, la numérisation d’environ 7 500 documents a été réalisée, facilitant ainsi le travail lors des futurs prêts de livres.

Depuis l’ouverture, voici quelques chiffres :

∙ 225 prêts de livres par semaine (comparé à 80 en début d’année 2024);

∙ 11 prêts de jeux en 3 semaines (comparé à 11 prêts en 4 mois);

∙ 38 nouveaux membres depuis la réouverture (comparé à 40 par année);

∙ Plus de 1000 membres au total depuis 15 ans.

Services aux membres et activités à venir

En plus d’offrir le prêt de livres gratuitement pour ses membres, des jeux de société sont également disponibles via les Bilbio-Jeux et en collaboration avec la Ville de Saint-Georges. Afin de maximiser le potentiel de la bibliothèque, des projets d’activités ludiques et enrichissantes sont prévus dans les prochaines semaines. C’est d’ailleurs le 28 septembre qu’aura lieu la toute première lecture de conte en trois langues, financée par « Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan. »

Également, la Municipalité est à la recherche de photos afin de créer un mur historique relatant les mémoires du village de La Guadeloupe. Pour acheminer vos photos, communiquez avec la municipalité.