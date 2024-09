Un nouveau parcours de l’horreur se prépare à Saint-Prosper

Le parcours de l’horreur de Saint-Prosper est de retour cette année et il recrute des figurants bénévoles pour lui donner vie.

L’organisation recherche des gens pour figurer dans les différents tableaux inspirés de films d’horreur qui seront présentés aux visiteurs. Ils seront costumés et maquillés pour leur rôle. Mélanie Gauthier, de la municipalité de Saint-Prosper, précise qu’il n’y a pas de texte à apprendre et qu’il s’agira simplement d’un jeu d’acteur. Il est possible de se prêter au jeu un soir seulement, mais dans la mesure du possible, ils recherchent des bénévoles disponibles pour les deux soirs.

En effet, cette édition se tiendra pour la première fois sur deux soirées en raison de l'achalandage généré les années précédentes. « L’année passée, il y a au-dessus de 400 personnes qui sont venues », a expliqué Mélanie Gauthier. Alors pour un meilleur roulement et pour le bien-être des bénévoles, l’organisation essaie cette nouvelle formule.

Notamment également que puisque le Village beauceron est présentement en vente, le parcours de l’horreur aura lieu à l’intérieur du Centre récréatif Desjardins. « Ça sera donc une nouvelle mouture puisqu’on n’a pas le même lieu. »

Le parcours sera donc présenté les soirs du 25 et 26 octobre prochain.

« C’est quand même épeurant donc ce n’est peut-être pas judicieux d’amener des touts petits »

Une activité spéciale pour les enfants aura lieu le samedi après-midi, au même endroit, mais dans une ambiance plus adaptée aux petits », conclut Mélanie Gauthier.