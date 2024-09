Journée de la culture: une programmation basée sur le partage à Saint-Prosper

La municipalité de Saint-Prosper transformera le Centre récréatif Desjardins en un lieu de création à l'occasion des Journées de la culture le 28 septembre.

Plusieurs artistes et artisans seront à la salle SBC, non seulement pour exposer leurs œuvres, mais aussi pour créer en direct afin de permettre aux visiteurs et visiteuses de les voir en action, et ce, de 12 h à 16 h 30.

L’éventail de techniques et de styles sera large : les dames des Fermières et de l’Atelier de couture de Saint-Prosper présenteront leurs travaux d’artisanats, tandis que des peintres créeront des œuvres à l’acrylique ou à l’aquarelle, tant figuratives qu’abstraites. Parmi les artistes qui seront présents pour l’après-midi, on retrouve notamment: Florianne Matteau peintre, Benoît Lafrenière peintre, Maude Paré artiste graphique, Émilie Carbonneau artiste multidisciplinaire, etc.

En même temps, des ateliers d’exploration artistique gratuits seront offerts à la foule :

- à 12h, un atelier d’estampes et gravures sera offert par Julie Morin dans la salle SBC Sud,

- à 14h, c’est au tour des enfants d’être invités à un atelier gratuit de modelage de « bibittes » farfelues dans le style du grand artiste québécois Alfred Pellan, animé par Julien Paré,

- à 14h30, Émélie Provost offre un atelier sur la création d’une liste poétique, une introduction

simple et amusante à une forme d’art parfois négligée.

Il faut aussi mentionner la création d’une œuvre collective à laquelle tous les visiteurs seront invités à participer, qui alliera arts visuels et arts de la parole, sous la direction de deux artistes animatrices, Louise Champagne et Émélie Provost, qui vous aideront à laisser votre marque.

Toutes les activités offertes sont gratuites, mais il est recommandé de s’inscrire à l’avance, car les places sont limitées. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la municipalité.