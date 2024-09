Trois nouveaux membres au CA de l'AAB

Trois nouveaux membres ont été confirmés dans leurs fonctions au conseil d'administration d'Artistes et Artisans de Beauce, lors de l’assemblée générale annuelle de l'organisme qui s'est tenue au Marius B. Musée, de Saint-Joseph-de-Beauce, le mercredi 18 septembre.

Il s'agit de Myriam Cliche, qui agit comme trésorière depuis janvier, Geneviève Hamel et Julien Paré. Claude Gagné, président depuis 2020, poursuit son mandat une année de plus, alors que Josiane Fortin succède à Julie Morin à la vice-présidence. Frédérik Guay occupe le poste secrétaire, et Lucie Veilleux, celui d'administratrice.

Lors de la soirée, près d’une trentaine de membres étaient présents afin d’échanger sur la mission d’AAB qui est de faire rayonner les arts en Beauce et de soutenir ses créateurs. On a également fait le bilan des activités de la dernière année.

Les responsables de l'organisme ont profité de l'assemblée pour remercier les quelques 30 bénévoles qui s’impliquent de différentes façons, que ce soit par le biais de l’Atelier Joual Vert, du Salon des Artistes et Artisans de Beauce, des expositions, de la boutique ou de différents comités. Des prix ont même été remis parmi les bénévoles.