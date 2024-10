Dix symposiums plus tard, Beauce Art dresse un bilan culturel très positif

Beauce Art a dressé un bilan très positif de son dixième et dernier symposium, ce 26 septembre, à Saint-Georges. Cet événement marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’organisme, qui se tourne désormais vers l’avenir.

Au cours de la dernière décennie, Beauce Art a notamment contribué à transformer le paysage culturel de Saint-Georges grâce à ses symposiums. Selon Antoine Morin, trésorier de l’organisation, le patrimoine artistique accumulé représente une valeur de plus de 4,6 millions de dollars.

« Un chiffre impressionnant, surtout lorsque l’on considère que moins du tiers de ce montant provient de subventions publiques, qu’elles soient municipales, provinciales ou fédérales, a souligné M. Morin. La majorité des organisations culturelles dépendent largement du financement public. C’est un exploit remarquable », a-t-il ajouté.

Désormais, Beauce Art se concentre sur la promotion de son parcours muséal à ciel ouvert, avec l’ambition de rayonner à travers le Québec et le Canada. Pour soutenir cette vision, le conseil d’administration de l’organisme a été renouvelé.

Frédérique Lapointe assume la présidence, aux côtés de Rosalie Gilbert comme vice-présidente, Antoine Morin comme trésorier, et Luc Thibaudeau, Paul Duval, Julio Trépanier et Geneviève Saint-André en tant qu’administrateurs. Olivier Duval, conseiller municipal, poursuit également son implication, tandis que Marie-Soleil Gilbert, consultante en développement local, continue de superviser la gestion et le développement de l’organisme.