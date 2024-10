Du théâtre «Peace and Love» à Saint-Odilon

Les membres de La troupe de théâtre de Saint-Odilon présenteront en novembre prochain la pièce Peace and Love, de l'auteur Alex Bilodeau.

« L’époque peace and love, c’est l’époque des hippies, l’époque de tous les changements, l’époque de la liberté des corps et des esprits, l’époque des soutiens-gorges brûlés… C’est la période où certains vivaient simplement, en commune, de façon bohème, vêtus de tenues aux motifs colorés, ornées de fleurs et de broderies ou aux corps parfois même dénudés. C’est le temps de l’incontournable festival Woodstock, des légendes du rock comme Janis Joplin et Jimi Hendrix, de la marijuana, du LSD, de la paix et de l’amour. Cette époque, je ne l’ai certes pas connue, mais j’ai osé l’imaginer avec ses bons côtés mais aussi ses mauvais », explique l'auteur qui signe également la mise en scène, en plus de jouer dans cette histoire rocambolesque.

Les autres comédiens de la distribution sont Geneviève St-Pierre, Katy Jean, Katia Goulet, William Bolduc, Nancy Nadeau, Isabelle Breton, Enrico Bolduc, Maude Maheux et Patrick Labbé.

La pièce sera présentée à la salle municipale de Saint-Odilon-de-Cranbourne, les 1, 2, 8 et 9 novembre à 20 h. Tous les profits de vente seront versés à la coopérative de solidarité de l'OTJ de Saint-Odilon.

Les billets, au coût de 25$, procurent un siège réservé et numéroté. Pour les réserver, on communique avec Kathleen ou Alex au (418) 464-2080. Pour de plus amples informations, consultez la page Facebook La Troupe de théâtre de St-Odilon.