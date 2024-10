Le Domaine Taschereau - Parc nature accueille sa première directrice générale

La Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau a annoncé, ce mercredi 2 octobre, l’arrivée de Fabienne Perreault en tant que directrice générale du Parc.

C’est la première fois que l’organisme, créé en 1996, bénéficie d’une direction générale dédiée à la planification, à la supervision et à la gestion de ses activités.

Diplômée en géographie, avec un profil tourisme et urbanisme de l’Université Laval, Mme Perreault possède une solide expérience dans le domaine touristique et de l’aménagement du territoire. Elle a notamment occupé le poste d’agente de développement touristique et chargée de projets de la Route de la Beauce chez Destination Beauce. Ces compétences variées seront mises à profit pour promouvoir la mission et la vision du Domaine Taschereau – Parc nature.

« Je suis ravi d’accueillir parmi nous une native de la région qui saura mettre en lumière ce joyau beauceron qu’est le Domaine Taschereau – Parc nature! », a déclaré Jean Cliche, président de la Corporation. Mme Perreault, qui a également reçu le prix de la Fondation Alliance pour la relève, se dit prête à relever ce nouveau défi professionnel et à contribuer à faire découvrir la richesse naturelle et culturelle du parc.

Pour rappel, le Domaine Taschereau, s’étendant sur 52 hectares en plein cœur de Sainte-Marie, est un espace public alliant nature et culture. Situé en zone inondable, le parc joue un rôle clé dans le bien-être de la population locale et le rayonnement régional de la Beauce. Depuis son ouverture au public en 2010, il a reçu sept prix distinctifs, soulignant son impact positif dans la communauté.

Le conseil d’administration et les nombreux bénévoles se joignent à la présidence pour féliciter la nouvelle directrice générale, qui aura pour mission de poursuivre le développement de cet espace unique.