Courte promenade au Miller Zoo en images

En reportage au Miller Zoo, notre journaliste a pu saisir quelques clichés auprès notamment des lémuriens, des tortues et des castors.

Le Miller Zoo, établi à Frampton, a ouvert ses portes en juillet 2013 grâce à la passion d'Émilie Ferland et Clifford Miller pour les animaux. L'objectif premier était d'avoir un centre de réhabilitation pour les animaux sauvages. Aujourd'hui, une centaine d’animaux sont présents dans leur milieu naturel, tel que des coyotes, des cervidés, des loups, des lynx, des renards, des cougars, des ours noirs et même Zébulon. Les visiteurs peuvent marcher sur le sentier pédestre pour rencontrer les animaux.

Bien que la saison se termine ce lundi pour l'établissement, il rouvrira ses portes pour les vacances de Noël, puis pour la Semaine de relâche en mars prochain.

En attendant, voici un aperçu de quelques animaux photographiés à l'automne.