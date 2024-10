Appel photo : capturez les couleurs vibrantes de l’automne !

Alors que l’automne s’installe et que les arbres se parent de leurs plus belles teintes, EnBeauce.com vous invite à immortaliser la magie de cette saison aux mille couleurs.

Que vous soyez photographe amateur ou passionné de la nature, c’est le moment idéal pour explorer la région et capter ces paysages éphémères qui émerveillent chaque année.

Empruntez les sentiers de randonnée, roulez le long des rivières et arrêtez-vous dans les érablières en pleine transformation. Les nuances de rouge, d’orange et de jaune, ainsi que les lumières dorées de l’automne, méritent d’être partagées avec toute la communauté beauceronne.

Pour célébrer cette saison, EnBeauce.com organise une galerie photo collective. Envoyez-nous vos plus beaux clichés d’automne et précisez le lieu où ils ont été pris. Nous publierons vos photos au fur et à mesure des réceptions et créerons une galerie spéciale pour mettre en valeur vos talents et l’incroyable beauté de notre région.

Pour participer :

— Cliquez sur ce lien pour remplir le formulaire et soumettre vos photos.

— Envoyez-nous vos images par courriel à l’adresse : [email protected].

À vos appareils ! Nous avons hâte de découvrir vos plus belles captures d’automne et de les partager.