Célébration automnale à Beauceville

La Ville de Beauceville propose ce dimanche 13 octobre une programmation aux couleurs d’automne avec des activités pour toute la famille.

Dès 10 h sur le perron de l’église Saint-François d'Assise, il y aura une criée avec vente de produits du terroir alors que la Bibliothèque Madeleine-Doyon sera ouverte avec service jusqu’à 11 h 30.

À l’intérieur de la bibliothèque, il sera aussi possible de voir l’exposition ainsi que l’atelier culinaire pour les enfants du Cercle de Fermières de Beauceville jusqu’à midi, et l’exposition de Roland Poulin ainsi que Simon Rodrigue, jusqu’à 15h. Les jeunes lecteurs de 9 à 12 ans seront invités à découvrir la chasse aux trésors de 10 h à 15 h.

Le marché public Beauce-Centre donne rendez-vous aux épicuriens de 10 h à 15 h sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François et les enfants pourront décorer leur propre citrouille de 13 h à 15 h. Plusieurs autres kiosques seront sur place pour dégustation et vente de produits. Un camion-bouffe sera sur place lors de ce rassemblement unique. Plusieurs conférenciers invités traiteront de thématiques reliées au marché, tel que la conservation des légumes, la place de la femme en agriculture, comment récupérer les graines pour l’année prochaine, etc.

Ce rassemblement clôtura la fin de la saison du Marché Beauce-Centre, qui reviendra l'an prochain.