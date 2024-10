Plus de 40 artistes au Mercredi-Étudiant du 30 octobre

Le Cégep Beauce-Appalaches invite la population à assister au Mercredi-Étudiant, un spectacle de variétés incontournable, qui se tiendra le mercredi 30 octobre à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins. Depuis plus de 45 ans, cet événement met en lumière les talents de la relève artistique.

Cette année, le Mercredi-Étudiant promet une soirée divertissante, où treize numéros diversifiés en musique et en danse mettront en vedette plus de quarante artistes: du rock classique à la pop contemporaine, en passant par des airs de musique country et des rythmes alternatifs. De nouveaux talents émergents partageront la scène avec des visages familiers pour offrir un spectacle mémorable, le tout sous la direction musicale de Pierre-Olivier Fortin et Daniel Bégin, avec une touche artistique supervisée par Anouk Gaudet.

Sébastien Hamel, coordonnateur de la soirée et responsable du Socioculturel, souligne l'importance de cet événement pour la communauté étudiante: «La musique permet de rassembler des étudiantes et des étudiants talentueux issus de divers programmes d'études autour d’une même passion. À travers les notes et les rythmes, nous créons un espace où naissent de nouvelles amitiés et collaborations. Ce spectacle offre une occasion de développer non seulement son talent sur scène, mais aussi de nouer des liens uniques avec d'autres artistes. »

De son côté, Daniel Laflamme, directeur adjoint des études et de la vie étudiante, ajoute : « Le Mercredi-Étudiant est plus qu’un simple spectacle. C’est une célébration de la créativité et de la diversité de nos étudiantes et étudiants. Cet événement incarne l’engagement du cégep à encourager l’expression artistique et à offrir des opportunités uniques de développement personnel et professionnel. »

Sous la direction d'Alexandre Létourneau, une équipe technique entièrement composée d’étudiantes et d’étudiants assure avec passion l’éclairage et la sonorisation du spectacle. Alexa Jacqueline Vencatachellum, étudiante et maîtresse de cérémonie, guidera le public tout au long de la soirée. Le spectacle comprendra également des moments d’humour irrésistibles, avec des sketchs inspirés des situations farfelues du système de santé, écrits par Harold Gilbert.

Parmi les voix à découvrir sur scène: Tommy Bolduc, Alicia Guay, Élora Martel-Carrier, Mélodie Gauthier, Victoria Demers, Mélodie Therrien, Maryka Vachon, Arianne Boily, Charles-Antoine Vachon, Léticia-Kim Servant, Arianne St-Hilaire, Fabrice Kouakou, Jo-Anne Vachon, Tristan Boulet Dubois et Gabriel Turcotte. Ces voix seront accompagnées par des artistes qui maîtrisent une impressionnante variété d’instruments, dont la batterie, la guitare, la basse, le violon, le piano, le saxophone, la flûte et les percussions.

Sans oublier la performance électrisante de la troupe de danse L'Étadâme, qui enflammera la scène avec une chorégraphie dynamique de style hip-hop. Composée de six danseuses talentueuses, cette troupe promet de captiver le public par son énergie et sa créativité.

La population est invitée à venir encourager cette relève artistique exceptionnelle. Les billets sont en vente au coût de 8 $ en ligne en cliquant ici. Ils seront également disponibles à l’entrée le soir de l’événement (paiement en argent seulement).