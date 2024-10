Divin: le nouveau concert de Noël de la Société lyrique de la Beauce

La Société lyrique de la Beauce (SLB) présentera son nouveau concert de Noël, intitulé « Divin », le dimanche 8 décembre à 15h à l’église Saint-Georges.

Lors de ce concert, les spectateurs pourront entendre plusieurs classiques de Noël, dont certains ont été retravaillés. On retrouve des pièces en français, en anglais et en latin, dont la populaire « Sleigh ride », « Mais où sont les neiges…? », « Ukrainian Bell Carol », « Noël blanc » et « Joy to the world » pour ne nommer que celles-ci.

Notons la participation de la nouvelle pianiste, Kunhwa Im, et de la nouvelle violoniste, Claudia Tanguay, qui accompagneront le chœur lors de cette prestation devant public. Les musiciennes et la chorale sont dirigées par la cheffe de chœur Hélène Ouellet.

Les billets sont au coût de 30 $ pour les adultes et à 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins dans le jubé. Ils sont en vente sur le site web des Amants de la scène.

Rappelons que la Société lyrique de la Beauce a été fondée en 1992. Elle vise à rassembler des choristes amateurs afin d’interpréter, promouvoir et développer des œuvres ou des extraits d’œuvres tirés du répertoire classique et lyrique. Elle mise aussi sur la présentation de concerts et tient à encourager de façon directe l’art musical sous toutes ses formes, notamment celui qui est exercé par des gens de sa région.