La Librairie Sélect reçoit l'auteur Jean Veilleux

La Librairie Sélect de Saint-Georges accueillera les 25 et 26 octobre l'auteur du roman policier Tueurs de vies, Jean Veilleux.

Natif de Saint-Georges, mais habitant maintenant Lévis, l'homme st un véritable battant. Ayant vécu une enfance difficile et élevé dans la pauvreté, il a commencé à travailler très jeune et au fil de plusieurs petits boulots, il a réussi à démarrer sa propre entreprise: les Produits forestiers J.V. Après vendu cette dernière il y a une douzaine d'années, Jean Veilleux reste toujours actif dans le domaine de l'entrepreneuriat, en prodiguant ses conseils à plusieurs entrepreneurs.

Par la suite, la maladie s'est installée sous forme de cancer; M. Veilleux a décidé de le combattre et de rester actif comme en fait foi l'écriture de son premier roman. L'action de Tueurs de vies s'étend sur plusieurs décennies, soit de 1968 à 2023 plus spécifiquement, où se produisent plusieurs meurtres et suicides qui ont tous des similarités.

Les détectives Kathleen Desgagnés (surnommée Kali) et Pierre Tremblay ne sont pas au bout de leur peine en ce qui a trait à ce tueur méthodique qui fait sa propre justice. Pour appuyer la véracité de son récit, l'auteur a consulté plusieurs experts du milieu judiciaire, ce qui en fait une oeuvre palpitante qui saura rassasier l'appétit de tout lecteur du genre.

Le rendez-vous est donc donné de venir rencontrer l'écrivain le vendredi 25 octobre, de 16 h à 20 h, de même que le samedi 26 octobre, de 10 h à 16 h, à la Librairie Sélect de Saint-Georges, afin d'échanger avec lui et d'en savoir plus sur son roman.