Galerie 3 : les couleurs d'automne à travers vos yeux

La Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville abrite présentement l'exposition « Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit » réalisée par Gérald Gosselin. L’artiste présente dix de ses tableaux les plus récents, qui font partie de sa collection personnelle sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des tableaux à l’huile de grand ...