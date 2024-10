La Grange hantée: une aventure familiale qui fait frissonner

Voir la galerie de photos

Adeptes d’Halloween, Marie-Andrée Bouteau et sa famille sont les propriétaires de la Grange hantée de Saint-Benjamin.

Pour la cinquième année consécutive, ils ont installé un parcours d’horreur sur leur terrain situé sur le 14e rang. Après deux ans à partager leur projet avec leurs amis et leur famille, ils ont ouvert les portes de la Grange hantée au grand public en 2022. « Ça a commencé avec la pandémie. Comme ils disaient qu’on ne pourrait peut-être pas fêter Halloween, on a décidé de faire ça pour les enfants. Finalement ça grossit chaque année! », a confié Marie-Andrée en entretien avec EnBeauce.com.

Cette saison, leur parcours a doublé par rapport à l’an dernier et la famille a ainsi accueilli plus de 1 100 personnes au cours de la fin de semaine.

Pour avoir un tel succès, Marie-Andrée construit toujours de nouvelles installations et varie son parcours. Les constructions commencent dès le mois de juin et le montage prend ensuite près de deux mois. Il y a désormais deux sections dans le bas de la grange, une en haut ainsi qu’un abri tempo double et un abri simple.

Les trois enfants, âgés de 9, 12 et 14 ans, mettent tous la main à la patte. « Ils ont beaucoup de plaisir à se déguiser et à faire peur aux gens. Florence, qui a 9 ans, est très bonne pour ça! Dès qu’elle peut faire peur aux gens, elle est très contente », a mentionné la mère de famille en riant. « C’est un projet familial, on a beaucoup de plaisir à le faire, on reviendra l’année prochaine », a-t-elle conclu.

