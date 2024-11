Dévoilement de la programmation du Solstice Hivernal

Le Solstice Hivernal revient cette année à Vallée-Jonction pour une deuxième célébration de l’arrivée de l’hiver et des cultures d’ici et d’ailleurs.

Organisé par Créativa Productions, ce festival multiculturel aura lieu les 20 et 21 décembre prochain et proposera une programmation diversifiée et festive pour tous les âges.

Vendredi 20 décembre

L'événement commence par une soirée électro qui se tiendra sous un igloo chauffé, avec les performances de Sound of Mint (Maroc), Sin Less, Constance et Chanelle.

Le tout se déroulera de 18 h à 23 h à la Base de Plein-Air de la Chaudière dans un décor fluo, aux couleurs du Solstice Festival. Bien que les spectacles Solstice se terminent à 23h, le site restera ouvert avec une ambiance musicale jusqu’à 3h.

Samedi 21 décembre

Une journée familiale attend les visiteurs au Centre de Ski Beauce, de 11h à 16h, avec ski, glissades et ateliers variés. Pour l’occasion, un mini marché interculturel sera d’ailleurs installé à l’intérieur du chalet du Centre de Ski.

En soirée, le festival continue à la Base de Plein-Air avec La Veillée de 18h à 23 h avec une célébration musicale avec Baragwin et le tout nouveau projet musical La Tradition. Une fois de plus, le site restera ouvert jusqu’à 3h.

Activités gratuites et animations pour tous

Le Solstice Hivernal propose une panoplie d’animations, des ateliers créatifs, un marché de Noël, et une remise de cadeaux pour les enfants, en collaboration avec le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF).

Les spectacles et ateliers du Solstice sont entièrement gratuits.