Cinq artistes aux Concerts sous le clocher

Les Concerts sous le clocher seront de retour à l’église Saint-Georges, le dimanche 17 novembre, pour présenter Élégance classique et Noël en harmonie.

Pour ce concert, cinq artistes de la Beauce uniront leurs talents pour interpréter des œuvres classiques et des airs de Noël, dans une ambiance musicale raffinée et chaleureuse. Michèle Bolduc et Marie-Pierre Drouin, sopranos, ainsi que le ténor Pierre Verreault, assureront la partie vocale. Ils seront accompagnés par Élisabeth Vachon au violon, et la pianiste Esther Bureau au piano.

La prestation débutera à 14 h 30.

Le coût des billets pour ce concert est de 30 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants. Ils sont en vente à la billetterie des Amants de la scène, via leur site Internet, à leurs bureaux de la 3e avenue à Saint-Georges ou encore par téléphone, avec carte de crédit (418 228-2455). Il est aussi possible d’acheter des billets de saison (trois concerts) au prix de 80 $ pour les adultes et 35 $ pour les étudiants.