Gala musical «Chante La Joie» cette fin de semaine

C'est vendredi et samedi que la formation Chante La Joie présentera son gala musical à l'auditorium de l'école secondaire Veilleux, de Saint-Joseph-de-Beauce.

Ce spectacle offrira de la musique populaire de styles variés, livrée par des artistes locaux, accompagnés de musiciens professionnels.

Les billets (30 $ pour les adultes, 10$ pour les 17 ans et moins) doivent être réservés par téléphone (418 397-6797 ou 418-389-4388).

Le spectacle aura lieu ce vendredi 15 Novembre, et samedi 16 novembre, de 20 h à 22 h 30

Signalons que depuis sa fondation en 1979, Chante La Joie, qui est un organisme à but non lucratif, a offert plus de 25 concerts de Noël et 43 spectacles annuels. Cela représente plus de 1500 chansons et des centaines de choristes qui ont uni leur voix pendant ces 45 années d'existence.