Encore cette année, la Municipalité de Saint-Prosper célèbre la saison des Fêtes avec un programme spécial.

Le rallye Saint-Prosper en lumière sera de retour, dès le 10 décembre prochain. Il s'agit d'un parcours à travers les rues illuminées du village pour visiter certaines des demeures les plus festives. Des questions sont posées dont les réponses se trouvent parmi les décorations des adresses à visiter. Des prix seront tirés parmi tous les participants au retour des fêtes début janvier 2025.

Le formulaire sera disponible dès le 10 décembre au bureau de la municipalité (2025, 29e Rue) et au Service des loisirs au Centre récréatif Desjardins (2275, 25e Avenue). Il sera également disponible à l’Intermarché et au Marché Ami, et il sera possible de le télécharger à partir du site web de la municipalité.

Parmi les autres activités, il y aura notamment les randonnées en carriole dans les rues du village qui auront lieu les soirs des 19, 20, 21 et 22 décembre prochains. La carriole est couverte, ce qui permet de faire la randonnée peu importe la météo. Les billets sont en vente en ligne sur le site de la municipalité. Il faut prévoir de faire les réservations à l’avance, car les places sont limitées.

La Municipalité prévoit également des activités de peinture et de bricolage pour petits et grands, une soirée de patinage gratuite et une visite du Père Noël qui lira un conte à la bibliothèque municipale. Tous les détails sont disponibles sur le site de la municipalité.