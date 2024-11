Artistes et Artisans de Beauce lance une activité de financement

À compter du 29 novembre, l’organisme à but non lucratif Artistes et Artisans de Beauce (AAB) lancera une activité de financement qui permettra de soutenir sa mission de rayonnement des arts dans la région.

En effet, une vaste sélection d’œuvres uniques, créées par des artistes locaux et régionaux, et qui se trouvent à la Galerie du Bon-Pasteur du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, seront offertes à un prix accessible de 200 $ et moins.

La moitié des fonds amassés lors de cet événement serviront notamment à l'offre de formations aux artistes, à l'organisation d'activités de diffusion en arts visuels et à la mise en place d'événements pour rendre la culture accessible à tous.

Signalons que d’ici le 29 novembre, La boutique AAB en ligne reste ouverte pour faciliter les achats des Fêtes.

Événement réussi

Plus de 300 visiteurs se sont rendus à l'évènement La Boutique va de l’avant, tenu les 16 et 17 novembre.

L'AAB a enregistré des ventes records, en plus d'un vif engouement pour les nombreux tirages de prix dans l’armoire à cadeaux qui se trouvait sur place.