Suivez le parcours du père Noël en temps réel

Depuis très tôt ce matin, le père Noël a pris la route pour entamer sa distribution de cadeaux. Question d'éviter aux parents de répondre au moins 100 fois à la question: « quand est-ce qu'il arrive? », la Région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) vous permet de suivre, en direct le trajet de M. Noël.

En effet, via la plateforme noradsanta.org, les enfants peuvent voir en temps réel où se trouve le père Noël. Question de les faire patienter un peu, les petits peuvent également découvrir le village du père Noël au pôle Nord à travers des jeux et des activités.

Ils peuvent même en apprendre sur certaines traditions à travers le monde. Un compte à rebours est également affiché sur le site traduit en neuf langues.

Mais d'où vient cette tradition ?

L'histoire remonte au 24 décembre 1955 lorsqu'un magasin de la défunte chaîne Sears publie une annonce dans un journal local de Colorado Spring.

La publicité invitait les enfants à téléphoner directement au père Noël. Or, une erreur d'impression fait en sorte que le numéro indiqué sur la pub, pour joindre Saint-Nicholas, est erroné.

Plutôt que de discuter avec le père Noël, les enfants étaient dirigés vers une ligne téléphonique du CONAD, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, aujourd'hui connu sous l'appellation NORAD.

L'officier en poste au CONAD le 24 décembre 1955, le colonel Harry Shoup a bien évidemment été submergé d'appels d'enfants lui demandant où se trouvait le père Noël, ou encore, s'ils étaient bien inscrits sur la liste des enfants sages.

Shoup a donc décidé de jouer le jeu en disant à ses jeunes interlocuteurs qu'il aidait le père Noël et qu'il suivait son trajet via ses écrans radars. Shoup aurait alors ordonné au personnel en place de fournir, aux enfants qui téléphonaient, l'emplacement, en temps réel du père Noël.

Aujourd'hui, 59 ans plus tard, la tradition se poursuit si bien que des équipes de bénévoles gèrent plus de 70 000 appels venant de 200 pays et États différents, et plus de 12 000 courriels, le tout dans un créneau de 25 heures, soit du 24 décembre 2h au 25 décembre 3h.

Envie de suivre le trajet du père Noël, en direct ? Rendez-vous au: www.noradsanta.org.