«Clin d’œil sur la Beauce»: le concours photo est de retour!

Le concours photo annuel « Clin d’œil sur la Beauce », organisé par la Ville de Saint-Georges et la MRC Beauce-Sartigan, a pour thème cette année: Ode à la nature.

Ce concours d’envergure régionale vise à faire découvrir les beautés du territoire et à mettre en valeur les photographes amateurs. Il est ouvert à tous les résidents de la MRC Beauce-Sartigan, âgé de 10 ans et plus. Les non-résidents peuvent également y participer, mais seulement pour le prix Clin d'œil. Un jury sélectionnera un maximum de 30 photos finalistes selon les critères suivants: originalité, pertinence du thème, composition, technique et impact.

Chaque finaliste recevra un agrandissement de sa photo et parmi eux, le jury décernera trois prix: prix du Jury, prix Clin d’Oeil et prix Wow. Les gagnants se mériteront chacun 400 $.

La photo finaliste ayant reçu le plus de votes par les visiteurs de l’exposition se méritera le prix Coup de cœur du public d’une valeur de 200 $.

Les inscriptions et les détails se trouvent sur le site Internet du centre culturel Marie-Fitzbach. On y trouve un formulaire à remplir et les directives à suivre pour télécharger ses images. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 6 août 2025 à 23 h 59.

Les photographies gagnantes seront exposées du 28 août au 9 novembre 2025 au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Tous les participants au concours seront invités au vernissage de l’exposition le jeudi 28 août prochain et à la soirée de remise de prix en octobre 2025. De plus, une exposition virtuelle se déroulera dans certaines municipalités du territoire en 2026.