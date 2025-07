Rappel: du théâtre gratuit ce soir à Sainte-Justine

Le Théâtre Parminou présente ce soir la pièce Histoires en chemin, à l'École des Appalaches de Sainte-Justine.

Cette pièce relate l'arrivée et le parcours de quatre femmes immigrantes au Québec.

La représentation, qui est rendue possible grâce à un partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et la collaboration de la MRC des Etchemins, débute à compter de 19 h.

Comme la représentation est gratuite, aucune réservation n'est requise. Premier arrivé, premier servi.

La pièce est d'une durée de 60 minutes.