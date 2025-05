La bibliothèque Le Signet a fêté ses 30 ans

Ce dimanche 27 avril dernier, à l’occasion de son 30e anniversaire, il y a eu porte ouverte à la bibliothèque municipale Le Signet de Notre-Dame-des-Pins.Ce sont près d’une centaine de personnes qui ont été accueillies chaleureusement par ses bénévoles.

En plus de faire beaucoup de jasette et de belles rencontres, les visiteurs ont pu admirer les expositions. Spécialement pour l’évènement, la présentation de la collection de livres scolaires anciens des années 1940 à 1960 a rappelé plusieurs souvenirs aux plus vieux et étonné les plus jeunes.

Et que dire de l’exposition de tableaux de la talentueuse artiste peintre, madame Diane Pomerleau, qui n’a pas manqué de susciter l’intérêt et l’admiration. Les visiteurs ont pu aussi découvrir les jolis dessins se rapportant à l’anniversaire de la biblio que des enfants de l’école primaire l’Éco-Pin avaient fait pour l’occasion.

Puis, moment culminant de la journée, sept bénévoles ont reçu chacune deux certificats de reconnaissance pour souligner leurs 30 années de services pour la bibliothèque. D’abord, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, leur a remis un certificat de l’Assemblée nationale du Québec. Ensuite, le maire, Alain Veilleux, a remis celui du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Depuis son ouverture et au fil des années, la bibliothèque Le Signet a pu compter sur 80 bénévoles qui ont œuvré et/ou œuvrent encore à la bibliothèque pour un total d’environ 15 000 heures de bénévolat. Notre-Dame-des-Pins peut être fière de sa belle et moderne bibliothèque municipale ainsi que de tous ses dévoués bénévoles.