Découvrez la programmation de la 8e édition du festival Down by the Riverside

La Cabane à swing tiendra la 8e édition de son festival de swing en Beauce, Down by the Riverside, les 7, 8 et 9 juin prochains à Saint-Georges.

Le vendredi soir, les participants sont invités à venir danser au Cabaret des Amants, sur la musique de Gordon Webster, une référence de la scène swing mondiale.

Le samedi, 15 heures d’ateliers pour les niveaux débutants, intermédiaires et avancés seront données par des professeurs du Québec, des Etats-Unis et de l’Europe. « Nous sommes très heureux d’avoir parmi nous Félix Berghäll, Michel Campeau et Alice Bourgasseur des danseurs exceptionnels qui voyagent partout dans le monde », ont souligné les organisateurs par voie de communiqué de presse.

Plusieurs prestations des professeurs et des compétitions ponctueront les soirées de vendredi et samedi. Elles seront ouvertes à tout le monde intéressé par la musique « live » et qui a le goût de vivre une soirée de danse comme dans les années 1920.

La fin de semaine se poursuivra par un brunch convivial le dimanche matin, une classe de maître sur invitation et un panel de discussion sur l’évolution artistique des danseurs invités.

Pour finir, une parade unique aux saveurs de la Nouvelle-Orléans défilera dans les rues de Saint-Georges. Les musiciens du groupe Tean for 20’s et les danseurs déambuleront dans les rues du centre-ville dès 14h, à partir du Cabaret des Amants. Le tout se terminera par un 4 à 7 festif au Rock Café animé par Les Royals Pickles.