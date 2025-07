Dominic Bellavance convié à l'événement La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous

Dominic Bellavance est l'auteur invité de l’événement La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous, propulsé par Parrainage Jeunesse.

Au total, plus de 30 auteurs et organismes locaux participeront à ce salon du livre familial qui se tiendra le 9 août de 10 h à 16 h à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Il présentera ses légendes terrifiantes « La croix maudite de Causapscal » et « Les sorciers de la Beauce » ainsi que son parcours d’écrivain dès 13 h 30. « Nous sommes particulièrement heureux d’offrir une conférence de ce prolifique auteur natif de Sainte-Clotilde en Beauce. Avec vingt livres à son actif où l’action et l’intrigue règnent, il saura sûrement capter l’attention des jeunes et des moins jeunes. D’ailleurs, les personnes intéressées pourront échanger avec lui lors d’une séance de dédicaces suivant sa conférence », a souligné Myriam Busque, auteure et

chargée de projet de l’événement.

En plus de rencontrer les auteurs d’ici, ce salon du livre permettra aux visiteurs de participer à des lectures interactives préparées par les animatrices du programme « Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan ». Le caricaturiste Patrick Maranda sera également sur place entre 11 h et 15 h. De plus, l’auteure Josiane Fortin présentera son livre trilingue « Monstres adorables » à compter de 11 h 45. L’écrivaine en fera la lecture dans les trois langues (français, anglais et espagnol).

Un soutien important de PRECA

Cette année, grâce à la collaboration de Parrainage Jeunesse, le projet est soutenu financièrement par PRECA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) et le gouvernement du Québec, dans le cadre d’une entente visant la réussite éducative des jeunes dans la région.

« Ce soutien est une occasion incroyable de faire rayonner les auteurs d’ici, le plaisir de lire et les bienfaits associés à cette activité. Nous sommes très reconnaissants de ce soutien qui nous permettra entre autres de distribuer quelque 200 livres aux enfants entre 0 et 17 ans, et ce, gratuitement », précise le directeur général, Jean-François Fecteau.

Notons que cet événement mettra également en lumière la Journée internationale de la jeunesse qui se fête le même jour, une journée importante pour l’organisme Parrainage Jeunesse qui œuvre pour la jeunesse et qui offre des services pour favoriser leur plein potentiel.

Prenez note qu’en cas de prévisions météorologiques défavorables, l’événement se déplacera à la salle paroissiale de Saint-Georges Ouest.