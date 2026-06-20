Saint-Joseph-de-Beauce
La 17e saison est lancée au Théâtre de l’Hôtel de Ville!
La 17e saison du Théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Joseph-de-Beauce a officiellement commencée, et ce, depuis jeudi soir à la première de Méfiez-vous des innocents.
Cette comédie écrite et mise en scène par Sébastien Hamel, propriétaire du Théâtre, ne manque pas de surprises. Entre effets spéciaux et jeux de mots, les spectateurs passeront deux heures dans l'univers des Burning Riders.
La troupe des Coups de tête, composée de Julie Mathieu, Claude Bilodeau et Sébastien Hamel présente cette pièce tous les jeudi, vendredi et samedi jusqu'au 4 juillet.
Synopsis: Charles, jeune policier maladroit, mais beaucoup trop confiant, est envoyé sous couverture dans le gang des Burning Riders. Sur place, Vincent, agent infiltré depuis des mois, voit débarquer ce qu'il redoutait le plus: un collègue incapable de passer inaperçu. La Mission est simple: faire tomber le chef du gang. Mais rien ne se passe comme prévu...
Deux autres comédies à suivre
Tout au long de l'été, trois comédies seront présentées pour un total de 27 représentations. Après Méfiez-vous des innocents, c'est la pièce L’intrus, d’Yves Amyot qui sera à l'affiche du 9 au 25 juillet. Le spectacle est une mise en scène de Laurie Poulin, qui sera aussi sur les planches avec Chantale Boulanger, Akeem Lafrenière et Antoine Mazot.
Enfin, la troupe des Amuse-Gueules offrira la troisième comédie de la saison estivale, du 30 juillet au 15 août, avec Homme au bord de la crise d’hormones, une pièce écrite par Carole Tremblay. Elle mettra de l’avant les comédiens Guylaine Mercier, Bianka Gilbert, Pierre Boucher et Jean-Pierre Poulin.
Notons que toutes les représentations débutent à 20 h. Les billets sont en vente dès maintenant à la billetterie en ligne du théâtre (www.theatrehv.com).
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