Une soirée meurtre et mystère avec des personnages historiques

Une chasse perturbée, tel est le titre d'une soirée meurtre et mystère, produite et réalisée par le Club mariverain de généalogie, qui sera présenté le samedi 26 septembre.

Dans une mise en scène de Danielle Brault, la pièce mettra en vedette des personnages historiques, tous des notables de la Beauce (particulièrement ceux de Sainte-Marie) en plus d’une suffragette très connue de l'époque, Idola Saint-Jean.

L'intrigue se passe en 1929, au début du 3e mandat du premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Taschereau, alors que ce groupe improbable de notables se trouve réuni pour une partie de chasse au Domaine Lyndsay-Taschereau. Si le contexte historique est respecté, les péripéties sont toutes inventées.

Les huit «suspects» de l'aventure (puisqu'il s'agit d'un meurtre et mystère) seront Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du Québec, Hugues Fortier, député dans le gouvernement de Taschereau, Édouard Lacroix, député libéral fédéral et entrepreneur beauceron, Siméon Théberge, notaire de Sainte-Marie et co-propiétaire du Château Beauce, Ernest Larue, notaire et associé, et l'autre co-proriétaire du Château Beauce, Amédée Vachon, fils de Rose-Anna Vachon et guide pour cette chasse, Anna Évangéline Lyndsay-Taschereau, cousine du premier ministre, Idola St-Jean, suffragette revendiquant le droit de vote pour les femmes, et Émiline Lehoux, célibataire malgré elle et gouvernante au manoir

L’objectif de cette soirée est de faire découvrir, de façon ludique, l’histoire des gens qui ont bâti Sainte-Marie et la Beauce, explique la metteure en scène.

Les acteurs et les actrices qui camperont les rôles sont des bénévoles qui se sont impliqués dans le projet.

Il reste encore quelques places pour cette unique représentation, qui sera présentée au Centre récréatif de Sainte-Marie. L'événement comprend aussi un souper trois services du resto-traiteur La Bouche-Bée. Le billet se détaille à 65$ par personne. Pour l'achat, contactez Diane Faucher (418 387-5886), ou passez au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce. La vente se termine le 15 septembre et aucun billet ne sera vendu à l'entrée, le soir de la représentation.

Notez que des consommations seront disponibles au cours de la soirée, mais seul l'argent comptant sera accepté.