Le 29 septembre
Consultation publique sur l'avenir culturel en Beauce-Sartigan
Une importante consultation publique se tiendra le 29 septembre sur l'avenir culturel en Beauce-Sartigan.
L'invitation est lancée aux citoyens, aux artistes, aux organismes, aux bénévoles, ainsi qu'à tous les acteurs du milieu de participer à ce rendez-vous orchestré par la MRC de Beauce-Sartigan et la Ville de Saint-Georges.
Cette rencontre s'inscrit dans la démarche de renouvellement des politiques culturelles des deux entités municipales. Au cours des derniers mois, plusieurs citoyens, municipalités et organismes culturels ont contribué à l'élaboration d'un portrait de la situation culturelle du territoire par l'entremise de sondages et de consultations.
La prochaine étape vise maintenant à identifier les actions concrètes qui permettront de répondre aux besoins du milieu culturel et de soutenir son développement au cours des prochaines années.
Au cours de la soirée du 29 septembre, les participants seront invités à échanger autour de différentes thématiques touchant notamment:
— la participation citoyenne à la culture;
— le soutien aux artistes, travailleurs et organismes culturels;
— la professionnalisation du milieu culturel;
— la collaboration et la mutualisation des ressources;
— les infrastructures culturelles;
— le patrimoine et l'identité beauceronne;
— le rayonnement culturel de la région.
Après une présentation des résultats préliminaires de la démarche, les personnes présentes prendront part à des ateliers de discussion en petits groupes. Les idées recueillies feront ensuite l'objet d'un exercice collectif de priorisation afin d'identifier les actions les plus porteuses pour l'avenir.
« Cette démarche est l'occasion pour la population de faire entendre sa voix et de participer directement à la définition des priorités culturelles de notre région. Les idées, les projets et les aspirations des citoyens sont essentiels pour bâtir une vision culturelle qui nous ressemble », a indiqué le préfet de la MRC, Francis Bélanger.
Les intéressés à participer à la consultation, qui se déroulera de 19 h à 21 h, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges, doivent s'inscrire en ligne en se rendant sur la page web de Culture Beauce ou en cliquant directement ici.
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