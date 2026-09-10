Les Rendez-Vous Overland s’installent en Beauce pour leur 6e édition

Les passionnés de voyage d’aventure ont rendez-vous à Frampton les 18, 19 et 20 septembre 2026 pour la 6e édition des Rendez-Vous Overland.

Pour la première fois de son histoire, l’événement quitte son lieu habituel pour s’installer dans la région et y réunir la communauté Overland le temps d’un week-end.

Les Rendez-Vous Overland s’adressent autant aux voyageurs d’aventure expérimentés qu’à ceux qui rêvent de se lancer dans ce type d’expédition. L’événement permet également aux visiteurs qui ne connaissent pas encore cet univers de découvrir les véhicules, les équipements, les techniques et, surtout, la philosophie qui se cache derrière ce type de voyage.

Au programme : présentations, activités, exposants et rencontres, dans une formule axée sur le partage d’expériences et la découverte. Les participants pourront échanger avec d’autres passionnés, découvrir de nouvelles façons de voyager et s’inspirer de ceux qui prennent régulièrement la route vers des destinations moins conventionnelles.

Une journée accessible au grand public

Le samedi 19 septembre sera ouvert au grand public, qui pourra venir découvrir l’événement et plonger dans l’univers du voyage d’aventure, sans nécessairement être déjà adepte de l’Overland.

La journée se poursuivra en soirée avec un souper Méchoui, permettant aux participants et visiteurs de terminer la journée autour d’un repas et de poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale.

Avec cette 6e édition, les Rendez-Vous Overland souhaitent continuer à faire connaître une façon différente de voyager et à rassembler une communauté de passionnés, tout en invitant les curieux à venir découvrir ce qui pousse de plus en plus de voyageurs à choisir la route, l’autonomie et l’exploration.

Billets et renseignements au www.rendezvousoverland.com