Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 27 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Le Festi-Fun de Saint-Martin
La 5e édition de l'événement.
Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce
Quand: dès 8 h
Championnats canadiens de cyclisme sur route
Course sur route.
Où: dans le parc industriel de Saint-Georges (Est)
Quand: 8 h à 11 h
Fête Les Entreprises en famille
Organisé par Ouvre ton cœur à l’espoir.
Où: Île Ronde — Beauceville
Quand: de 10 h 30 à 16 h
La Fête champêtre de Saint-Philibert
La 66e édition de l'événement.
Où: Site du centre multifonctionnel— Saint-Philibert
Quand: dès 11 h
Championnats canadiens de cyclisme sur route
Course sur route.
Où: du parc industriel de Saint-Georges (Est) vers Saint-Simon-les-Mines.
Quand: 11 h à 18 h
Confrontation Canada/USA
39 pilotes inscrits à la course Claude Leclerc 150.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: dès 15 h
Spectacle musical gratuit à Saint-Théophile
Prestation du groupe Great Irish Gathering.
Où: Église municipale — Saint-Théophile
Quand: dès 15 h 30
Fête de l'été à Saint-Théophile
Jeux gonflables, musique, feux d'artifices et autres.
Où: Parc municipal — Saint-Théophile
Quand: dès 17 h
Cinéma plein air à Frampton
Projection de Super Mario Galaxy, le film!
Où: rue des Loisirs — Frampton
Quand: dès 19 h 30. Remis au 4 juillet en cas de pluie.
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Dimanche 28 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Ouverture de saison au Vieux Moulin de Metgermette-Nord
Expositions et visites guidées.
Où: 150, chemin des Bois-Francs —Sainte-Aurélie
Quand: dès 10 h
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Championnats canadiens de cyclisme sur route
Critérium.
Où: dans le parc industriel de Saint-Georges (Est)
Quand: 10 h à 16 h
La Fête champêtre de Saint-Philibert
La 66e édition de l'événement.
Où: Site du centre multifonctionnel— Saint-Philibert
Quand: dès 11 h
Le Festi-Fun de Saint-Martin
La 5e édition de l'événement.
Où: Complexe sportif Matra— Saint-Martin-de-Beauce
Quand: dès 11 h 30
Cette semaine
Collecte de sang à Sainte-Hénédine
Objectif de 60 donneurs.
Où: Salle communautaire — Sainte-Hénédine
Quand: Lundi 29 juin, de 14 h à 20 h
Collecte de sang à Sacré-Coeur
Objectif de 100 donneurs.
Où: École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur — Sacré-Coeur
Quand: Mardi 30 juin, de 14 h à 20 h
Collecte de sang à Saint-Georges
Objectif de 200 donneurs.
Où: Salle paroissiale (secteur Ouest) — Saint-Georges
Quand: Jeudi 2 juillet, de 13 h à 20 h