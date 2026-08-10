Artiste originaire de Beauceville
DeBlank sort un nouvel extrait: Borderline
DeBlank, le projet solo derrière l’artiste Frederick Leblanc, dévoile Borderline, un nouvel extrait vibrant qui marque le dernier chapitre de son triptyque d’introduction.
Après avoir exploré le ressac d’un chagrin amoureux encore en mouvement dans Red Eyes, puis l’immobilité inconfortable avec Cold, Borderline dissipe la brume pour plonger dans un paysage sonore baigné de soleil et empreint d’un désir inattendu.
Rythmé par des guitares punchées et une énergie résolument indiepop, Borderline est un groove solaire qui encapsule la fièvre d'un coup de foudre, lorsque la chaleur de l’été fait fondre toutes les frontières. Animé par un refrain infectieux et des voix enveloppantes oscillant entre douceur et fougue, ce nouvel extrait évoque l’univers sunny-swag du groupe néo-zélandais Balu Brigada.
Le single de l'artiste beaucevillois est disponible sur toutes les plateformes depuis le 7 août.
Originaire de la Beauce et maintenant basé à Québec, DeBlank écrit, joue, chante, mixe et dessine des ambiances avec une main gauche un peu poquée. Après les singles Red Eyes et Cold, parus dans la dernière année, Borderline vient clore un triptyque entièrement autoproduit, ouvrant la voie vers un premier EP à venir.
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L'artiste DeBlank publie son nouveau titre: Cold
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