La Gloriette Charles-La-Rocque inaugurée au Domaine Taschereau

Le Domaine Taschereau a procédé jeudi à l’inauguration officielle de la Gloriette Charles-La-Rocque, un nouvel espace de rassemblement et de ressourcement.

L’événement a réuni plusieurs collaborateurs, partenaires, représentants d’organismes communautaires, bénévoles et membres des médias, venus souligner la concrétisation d’un projet inspiré par la générosité d’un homme profondément attaché au Domaine Taschereau.

Natif de Sainte-Marie, Charles La Rocque (1954-2022) était un homme passionné, rassembleur et amoureux de la nature. Guitariste dans l’âme, il trouvait au Domaine Taschereau un lieu privilégié pour se recueillir et se ressourcer. Par son don testamentaire, il souhaitait contribuer à faire du parc un lieu encore plus vivant et accueillant pour sa communauté. Aujourd’hui, ce souhait est devenu réalité.

« Cette gloriette est le souhait de Charles devenu réalité. Elle témoigne de la portée qu’un geste de générosité peut avoir sur toute une communauté et nous rappelle que des dons offerts à des organismes comme le Domaine Taschereau continuent de faire du bien au-delà d’une vie », a souligné Fabienne Perreault, directrice du Domaine Taschereau.

Le Domaine Taschereau souhaite également souligner la contribution essentielle de Santé Québec Chaudière-Appalaches, par sa Direction de santé publique, grâce au financement du Réseau d’Éclaireurs, dont l’appui a permis de créer un lieu favorisant les rencontres, le bien-être et le sentiment d’appartenance.

« La Gloriette Charles-La-Rocque représente parfaitement ce que nous souhaitons offrir à la population : des espaces inspirants où la nature, le patrimoine et les liens humains se rencontrent. Ce projet démontre qu’en unissant les forces de partenaires engagés et de citoyens généreux, il est possible de réaliser de grandes choses pour notre communauté », a-t-elle ajouté.

Par cette inauguration, le Domaine Taschereau rappelle que les dons demeurent essentiels à la préservation du parc et à la réalisation de projets porteurs pour la collectivité.