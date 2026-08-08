Un achalandage record pour Nashville en Beauce

Du 29 juillet au 2 août, les terrains de la polyvalente des Abénaquis et du centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper ont été le théâtre d’un véritable succès, selon le bilan qui vient d'être rendu public.

Portée par une programmation variée, la 16ᵉ édition de Nashville en Beauce a enregistré un achalandage record sous la nouvelle administration.

Fière de sa notoriété bâtie sur la musique et la danse, l'organisation a proposé des scènes différentes. Parmi les grands moments forts du festival :

— Près de 800 spectateurs ont vibré lors du concert d'Irvin Blais le samedi 1ᵉʳ août au centre récréatif.

— Près de 500 personnes ont chanté les succès d’Elvis lors du spectacle Rock The King avec Martin Fontaine et ses musiciens le vendredi 31 juillet.

En dehors de ces deux concerts payants, le public a pu profiter gratuitement de l’ensemble du site. Le Saloon, le Ranch Beauceron et les deux chapiteaux extérieurs ont fait le plein de festivaliers jour et nuit.

Les activités incontournables telles que le bingo, les randonnées équestres, l'exposition d'autos antiques, la place des marchands et l'espace famille ont également connu une fréquentation exceptionnelle.

Une communauté mobilisée

Le succès de cette édition repose avant tout sur l'implication de plus de 200 bénévoles. L'événement a également fait des heureux dans la communauté.

Ainsi, le Tirage 50/50 a été remporté par Isabelle Dallaire, de Saint-Georges, qui a remporté un lot de 12 385 $.

Les prix de la Loterie voyage ont été remis à Carlyne Giroux de Saint-Prosper (5 000 $), Claudette Grenier de Saint-Georges (3 000 $), Carolyn Doyon de Saint-Martin (2 000 $), et Samuel Cameron de Saint-Cyprien (1 000 $). Les profits de la loterie en crédit voyage, d'une valeur de 25 000 $, seront remis au programme de football des Carcajous de la polyvalente des Abénaquis.

L'an prochain, le festival country aura lieu du 4 au 8 août.

Source: Comité organisateur de Nashville en Beauce