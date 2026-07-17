Centre culturel Marie‑Fitzbach
Sprint final pour le concours «Clin d'oeil sur la Beauce 2026»
Plus que deux semaines avant la fin des inscriptions au concours photo Clin d'œil sur la Beauce 2026.
Organisé conjointement par la Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan, ce concours régional invite les photographes amateurs à mettre en valeur la richesse, la beauté et l'authenticité du territoire beauceron.
Les photographies finalistes seront exposées du 27 août au 8 novembre, au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.
Le thème Il était une fois s’inscrit en continuité avec les expositions prévues pour l’automne 2026, ayant pour fil conducteur tant de choses à raconter. Les photographes sont invités à capter des moments qui sont à la fois image et récit: un souvenir précieux, une scène de vie, une émotion captée au vol ou une histoire toute droit sortie d’une imagination débridée!
Participation et admissibilité
Le concours est ouvert à tous les citoyens de 10 ans et plus et résidents de la MRC de Beauce‑Sartigan. Les non-résidents seront admissibles seulement au prix Clin d’œil.
Un jury sélectionnera un maximum de 30 photos finalistes selon cinq critères : originalité, pertinence du thème, composition, technique et impact visuel. Chaque finaliste recevra un agrandissement de sa photo.
Parmi les finalistes, trois prix seront remis :
- Prix du Jury – 400 $
- Prix Clin d’œil – 400 $
- Prix Wow – 400 $
La photo finaliste ayant reçu le plus grand nombre de votes des visiteurs remportera le Prix Coup de cœur du public, assorti d’une bourse de 200 $.
Pour participer et consulter les critères détaillés, rendez-vous sur le site internet du centre culturel Marie‑Fitzbach.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 5 août, à 23 h 59.
Tous les participants au concours seront invités au vernissage de l’exposition le jeudi 27 août 2026 et à la soirée de remise de prix en octobre 2026. De plus, une exposition itinérante se déroulera dans certaines municipalités du territoire en 2026 et 2027.
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