Les soirées Oukikan mêlent musique, humour et enquête policière

Avec l’envie de partager de bons moments d’humour, Michelle Lambert et Jimmy Vachon ont lancé les soirées Oukikan au Verger de l’Argousière, à Saint-Côme-Linière.

« C’est une idée qu’on a eu à partir d’une passion commune pour le théâtre, les soirées meurtre et mystère ansi que la musique », a expliqué Michelle en entrevue avec EnBeauce.com. « On s’est dit que ce serait le fun de faire une soirée où on mixe tout ça. »

En seulement quelques mois, ils ont créé une application mobile, recruté des comédiennes et monter la structure des Oukikan. Ces soirées débutent par un spectacle musical d'environ 45 minutes, qui est finalement interrompu par un personnage. S'ensuivent des animations aux tables avec l’arrivée de personnages loufoques. « Le but premier, c’est que les gens rient et qu’ils aient du fun!!» Au travers de ces moments, le public apprend à découvrir chaque personnalité et apprend des informations. Puis, avant le dessert, un corps est retrouvé sur le terrain du verger. À ce moment-là, les spectateurs sont invités à faire partie de la pièce en scannant un code QR qui leur donnera accès à l’enquête pour trouver l’arme du crime et tenter de découvrir l’auteur du meurtre. L’événement se conclut sur une scène finale jouée par les comédiens.

« Donc on vient ici pour un souper animé, on se dégourdi dans la nature et en même temps on a du plaisir!», a précisé Michelle avec enthousiasme.

Grâce au principe du jeu de société Clue, toutes les soirées sont différentes. En effet, les comédiens choisissent le personnage qu’ils souhaitent interpréter un soir et l'application mobile monte un scénario de base qu’ils pourront suivre durant la soirée.

Les prochaines soirées se tiendront les 9 août, 16 août, 23 août, 30 août et 6 septembre, à partir de 17 h 30. Les réservations sont possibles depuis le site internet oukikan.ca.

« On invite tout le monde à venir nous voir, c'est le fun autant pour nous que pour la foule! », a conclu Jimmy.

Découvrez un exemple de soirée dans l’entrevue vidéo ci-dessus où Michelle et Jimmy expliquent leur démarche et leurs ambitions.