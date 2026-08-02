Ambiance country garantie au Festival Nashville en Beauce

Entre les Santiags, les chapeaux de cowboy, la musique et la danse country, l'humeur était à la fête au Festival Nashville en Beauce cette fin de semaine.

Organisé sur le terrain de la polyvalente des Abénaquis à Saint-Propser, l'événement a connu une édition record cette année, d'après Isabelle Guay, présidente du comité Nashville en Beauce.

Les visiteurs ont pu assister à plusieurs spectacles, jouer à des jeux de société à taille humaine, profiter des pistes de danse et des kiosques de marchands. Une exposition de voiture antique était également présentée samedi après-midi.

Le bingo du mercredi soir a été un franc succès ainsi que les concerts sous le chapiteau Intermarché, notamment au spectacle d'Irvin Blais où environ 800 personnes étaient réunies.

Nashville en Beauce sera donc, sans aucun doute, de retour en 2027.