Avec «Un Jour»
Une Beauceronne fait renaître une chanson d’espoir
Il y a des chansons que l’on écrit à un moment précis de sa vie, mais dont le message continue de résonner des années plus tard. C’est le cas de Un Jour, une chanson écrite et lancée en 2005 par l’auteure-compositrice-interprète de Saints-Anges, Sylvie Mathieu.
Vingt et un ans plus tard, l’artiste choisit de faire revivre la version originale de cette chanson, convaincue que son message d’espoir, à travers ses paroles, est toujours profondément d’actualité.
«Cette création représente beaucoup plus qu’une chanson de mon passé, signale la dame. Pour moi, c'est un retour à l’espoir, l’amour, la paix et ensemble, nous pouvons y arriver à construire un monde meilleur.»
En relançant la version originale, Sylvie Mathieu souhaite permettre à ceux qui l’ont connue en 2005, de la redécouvrir, mais aussi la faire découvrir à un nouveau public.
Enfin, pour toucher l’humain avec ses compositions et porter ses chansons francophones au-delà des frontières de la Beauce, le Québec et l’international, elle ambitionne de collaborer avec un orchestre symphonique afin d'élargir le rayonnement de ses écrits. «Le français peut voyager très loin!», de conclure l'auteure-compositrice-interprète.
Un Jour est aujourd’hui disponible sur les principales plates-formes musicales, dont le site Bandcamp.
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