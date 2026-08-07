Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 7 au 9 août ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 7 août
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
60e Expo agricole de Beauce
Toute la programmation sur expobeauce.com
Où: Terrain de l'aréna — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: dès 9 h
Festival de la saucisse
Toute la programmation sur festivaldelasaucisse.com
Où: Centre sportif Rotobec — Sainte-Justine
Quand: dès 16 h
Beauce Rock 2026
Toute la programmation sur beaucerock.com
Où: Parc de l'Île-Ronde — Beauceville
Quand: dès 17 h
Un été show 2.0
Soirée festive et musicale avec le groupe Get Up!.
Où: Place de la Seigneurie — Sainte-Marie
Quand: dès 18 h 30
Procès dans l'affaire Maggie Smith
Pièce inspirée d’un fait vécu. Billetterie en cliquant ici.
Où: 516, route Taylor (accès par l'entrée voisine de la rue Loweryson) — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 19 h 30
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Samedi 8 août
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
60e Expo agricole de Beauce
Toute la programmation sur expobeauce.com
Où: Terrain de l'aréna — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: dès 9 h
Le Challenge Beauceron
Cinq divisions en piste dont ACT LMS Québec.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: ouverture des estrades dès 10 h 45
Festival de la saucisse
Toute la programmation sur festivaldelasaucisse.com
Où: Centre sportif Rotobec — Sainte-Justine
Quand: dès 11 h
Beauce Rock 2026
Toute la programmation sur beaucerock.com
Où: Parc de l'Île-Ronde — Beauceville
Quand: dès 13 h
Festival des Perséides
Horaire de la journée sur www.facebook.com/Observatoire-du-Mont-Cosmos
Où: Observatoire du Mont-Cosmos — Saint-Elzéar
Quand: dès 14 h
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Dimanche 9 août
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
60e Expo agricole de Beauce
Toute la programmation sur expobeauce.com
Où: Terrain de l'aréna — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: dès 7 h 30
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Rendez-vous familial
Jeux gonflables, maquillage et animation.
Où: Parc de l'Île-Ronde — Beauceville
Quand: de 10 h à 14 h
Dimanches musicaux
Alys Robi, une vie en chansons! Avec Carole Cyr, Sophie Boisvert et Lucie Allard.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h
Cette semaine
Soirée musicale à Saint-Prosper
Un spectacle de Pierre-Luc Dumaresq.
Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper
Quand: Mardi 11 août, dès 19 h
Les Mardis en musique
Spectacle pop-rock avec Marquis Couture. Apportez votre chaise.
Où: Sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François— Beauceville
Quand: Mardi 11 août, dès 19 h
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d’hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Jeudi 13 août, dès 20 h
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