Une Georgienne rejoint Occupation Double Panamá

Originaire de Saint-Georges, Émilie Fortin, 23 ans, participe à la 20e édition de l'émission Occupation double.

Orthothérapeute de carrière, elle a une énergie débordante et un humour contagieux. « Je vais être la petite lionne du groupe », a-t-elle lancé dans son portrait vidéo.

Emilie aime rassembler tout le monde autour d’elle. « Derrière son côté fonceur se cache une grande sensible, une romantique dans l’âme, qui aime profondément et donne sans compter. En amour, elle rend les hommes complètement obsédés par elle. Spontanée, authentique et un brin intense, elle vit ses émotions à fond, se fout de l’opinion des autres et n’a pas peur de prendre des risques pour ce qui lui tient à coeur », peut-on lire dans sa description.

La Georgienne a été en couple pendant cinq ans, elle et son conjoint avait un chien, une maison et prévoyaient d'avoir des enfants avant de se séparer il y a un an. « J'ai réalisé que 21 ans c'était beaucoup trop jeune pour être dans une vie de petite maman et c'est pour ça que je suis ici! », a précisé Émilie.

Elle est donc à Occupation double Panamá, en ce moment diffusé sur Crave.