Le 19e Bistro Sportif a maintenant son Club de vin à Beauceville

Le 19e Bistro Sportif de Beauceville s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Dès cet automne, l'établissement du Golf de Beauceville accueillera le tout premier Club de vin du 19e, une initiative qui promet de rassembler amateurs, curieux et passionnés autour d'une passion commune : le vin, la gastronomie et la découverte.

Pour souligner ce lancement, le Club a mis les bouchées doubles. Le jeudi 1er octobre, dès 17 h, une soirée intitulée « En route vers Lisbonne » viendra marquer le coup d'envoi de cette nouvelle aventure, et pas n'importe comment. L'invité d'honneur ne sera nul autre que Joris Gutierrez Garcia, Meilleur Sommelier des Amériques 2025, qui se prépare actuellement à représenter le Canada au Concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde 2026, à Lisbonne.

« Nous voulons créer une soirée à la fois chaleureuse, gastronomique et rassembleuse, explique Win Le Phan, fondatrice du nouveau Club de vin du 19e et gérante du restaurant. C'est une occasion de découvrir le vin autrement, mais surtout de nous mobiliser derrière Joris avant son départ pour Lisbonne et de souligner le talent exceptionnel de la sommellerie d'ici. »

Une soirée pensée pour tous

Les participants seront conviés à une expérience accords mets-vins, où une sélection de vins soigneusement choisis sera mariée à des bouchées gastronomiques créées spécialement pour l'occasion. Joris Gutierrez Garcia sera présent tout au long de la soirée pour commenter plusieurs vins et faire découvrir au public l'univers de la dégustation à l'aveugle, une discipline exigeante réservée aux grandes compétitions internationales de sommellerie.

Des agences et partenaires du monde du vin seront également sur place pour présenter leurs produits et leurs producteurs, ajoutant une dimension découverte à cette soirée déjà bien garnie.

Le parcours de Joris Gutierrez Garcia parle de lui-même, il est Meilleur Sommelier du Québec 2023, Meilleur Sommelier du Canada 2023, puis Meilleur Sommelier des Amériques en 2025. C'est donc un ambassadeur de calibre international que la Beauce s'apprête à accueillir, et à qui elle pourra témoigner son appui avant son grand départ pour le Concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde.

Au-delà de cette soirée d'ouverture, le Club de vin du 19e a de grandes ambitions pour la suite. Tout au long de l'année, différentes activités viendront enrichir l'expérience des membres avec des dégustations thématiques, des accords mets-vins, des rencontres avec des professionnels du milieu et des soirées de découverte.

L'événement « En route vers Lisbonne » se déroulera le jeudi 1er octobre 2026, dès 17 h, au Le 19e Bistro Sportif du Golf de Beauceville.

Les billets sont offerts au coût de 125 $ par personne, ou 950 $ pour une table de 8. La billetterie est disponible en ligne directement en cliquant ici ou en passant par la page Facebook « Le 19e Bistro Sportif ».