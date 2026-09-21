Une 5e édition de l'événement
Cinq soirées «Les Petits Explorateurs» programmées à Saint-Prosper
L'arrivée de l'automne marque notamment la tenue des soirées Les Petits Explorateurs, à Saint-Prosper.
Il s’agit déjà de la cinquième édition de cette activité très appréciée de la population locale, et organisée par le Service des loisirs de la municipalité, en collaboration avec Brigitte Larochelle.
Rappelons que lors de ces soirées, des membres de la communauté présentent au public de façon dynamique les voyages qu’ils ont faits. Typiquement, une soirée se déroule en deux parties de 20 à 30 minutes où la personne invitée — voyageur ou voyageuse originaire de Saint-Prosper ou de la région — présente photos et vidéos sur grand écran, tout en offrant une narration dynamique et engageante. La projection se termine avec une période d’échanges et de questions sur la destination de la semaine.
Les projections auront lieu les vendredis soirs, à compter de 19 h, du 16 octobre au 20 novembre (sauf le 30 octobre), à la Salle SBC du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. L’admission est gratuite. Des rafraîchissements sont également disponibles au bar afin d’agrémenter la soirée.
Les dates et les thématiques programmées pour cet automne sont les suivantes:
Vendredi 16 octobre
Pays: Maroc — Visiter le Maroc autrement… en VR
Avec Nicole Caron
Vendredi 23 octobre
Pays: Népal —Trek au camp de base du Mont Everest
Avec Donald Tanguay et Suzanne Bizier
Vendredi 30 octobre
Pause
Vendredi 6 novembre
Pays: Népal — Entre mémoire et horizon
Avec Dorothée Buteau-Poulin
Vendredi 13 novembre
Pays: Italie — La Dolce Vita!
Avec Guylaine Pruneau
Vendredi 20 novembre
Pays: Égypte — L’Égypte dans le temps
Avec Marie-Christiane Yelle
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