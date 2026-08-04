La programmation du 35e Festival Beauceron de l'Érable est désormais connue

La programmation du 35e Festival Beauceron de l'Érable a officiellement été dévoilée par l'organisation ce mardi.

L'événement se tiendra à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges les 2, 3 et 4 octobre prochains. Spectacles, activités familiales, découvertes gourmandes et ambiance festive seront au rendez-vous pendant toute la ﬁn de semaine.

Pendant trois jours, les festivaliers pourront assister à neuf spectacles, proﬁter de nombreuses animations familiales et découvrir une zone gourmande mettant en valeur les saveurs d’ici. Plusieurs autres activités destinées aux petits comme aux grands viendront également enrichir l’expérience sur le site.

Programmation des spectacles

Vendredi 2 octobre

18 h – Teen Floyd

20 h – William Bisson – Hommage à Bob Bissonnette

21 h 30 – Jay Kutcher

Samedi 3 octobre

19 h – Gabriella

20 h 30 – Trudy

22 h – Starﬁsh

Dimanche 4 octobre – Journée familiale

Dallas & Co

École de danse Nancy Gilbert K-POP - Demon Hunters

« Nous sommes très ﬁers de présenter une programmation diversiﬁée qui saura plaire à toutes les générations. Nous invitons la population à réserver sa ﬁn de semaine des 2, 3 et 4 octobre et à venir célébrer l’automne avec nous, dans une ambiance festive, familiale et gourmande », a souligné Annie Gilbert, directrice générale du festival.

Les passeports sont en vente dès maintenant

Le passeport donnant accès aux trois journées du Festival est offert au coût de 35 $ plus taxes. Il comprend l’accès à l’ensemble des neuf spectacles, aux animations ainsi qu’aux activités présentées sur le site pendant toute la ﬁn de semaine.

Les enfants de 11 ans et moins sont admis gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte responsable. Les enfants de 12 ans et plus doivent se procurer un passeport au tarif régulier.

Les passeports sont vendus en ligne sur le site officiel du Festival. Aucun passeport ne sera vendu à l’entrée du site. La population est donc invitée à se le procurer à l’avance.