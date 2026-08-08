Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 8 août

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

60e Expo agricole de Beauce

Toute la programmation sur expobeauce.com

Où: Terrain de l'aréna — Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: dès 9 h

Le Challenge Beauceron

Cinq divisions en piste dont ACT LMS Québec.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: ouverture des estrades dès 10 h 45

Festival de la saucisse

Toute la programmation sur festivaldelasaucisse.com

Où: Centre sportif Rotobec — Sainte-Justine

Quand: dès 11 h

Beauce Rock 2026

Toute la programmation sur beaucerock.com

Où: Parc de l'Île-Ronde — Beauceville

Quand: dès 13 h

Festival des Perséides

Horaire de la journée sur www.facebook.com/Observatoire-du-Mont-Cosmos

Où: Observatoire du Mont-Cosmos — Saint-Elzéar

Quand: dès 14 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 9 août

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

60e Expo agricole de Beauce

Toute la programmation sur expobeauce.com

Où: Terrain de l'aréna — Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: dès 7 h 30

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Rendez-vous familial

Jeux gonflables, maquillage et animation.

Où: Parc de l'Île-Ronde — Beauceville

Quand: de 10 h à 14 h

Dimanches musicaux

Alys Robi, une vie en chansons! Avec Carole Cyr, Sophie Boisvert et Lucie Allard.

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h

Cette semaine

Soirée musicale à Saint-Prosper

Un spectacle de Pierre-Luc Dumaresq.

Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper

Quand: Mardi 11 août, dès 19 h

Les Mardis en musique

Spectacle pop-rock avec Marquis Couture. Apportez votre chaise.

Où: Sous le débarcadère de la polyvalente Saint-François— Beauceville

Quand: Mardi 11 août, dès 19 h