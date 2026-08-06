Saint-Honoré-de-Shenley
L'Expo agricole de Beauce s'ouvre ce soir
C'est ce soir, à compter de 17 h 30, que s'ouvre officiellement la 60e Exposition agricole de Beauce, pour quatre jours de festivités.
La cérémonie prendra place à l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley, qui est le site traditionnel de l'événement. À la suite, il y aura le très couru Super Bingo.
Outre les concours de jugement d'animaux et la présence de nombreux kiosques d'entreprises du secteur agricole, plus d'un quinzaine d'artistes se produiront en spectacle. Une cinquantaine d'activités pour tous les âges sont aussi programmées jusqu'à dimanche, dernière journée de l'exposition.
Notez que pour des raisons de sécurité, l'accès au site est interdit aux animaux de compagnie.
Les billets peuvent être achetés à partir du site web de l'Expo agricole de Beauce, qui contient également toute la programmation de l'événement.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une Georgienne rejoint Occupation Double Panamá
Originaire de Saint-Georges, Émilie Fortin, 23 ans, participe à la 20e édition de l'émission Occupation double. Orthothérapeute de carrière, elle a une énergie débordante et un humour contagieux. « J e vais être la petite lionne du groupe », a-t-elle lancé dans son portrait vidéo. Emilie aime rassembler tout le monde autour ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 19 septembre Exposition Les femmes en moi Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan. Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce Quand: jusqu'au 27 septembre Six ...LIRE LA SUITE
Bibliothèques: l'engagement des bénévoles souligné aux Etchemins
C’est sous le signe de la reconnaissance que plus de 80 bénévoles des bibliothèques des Etchemins se sont réunis le 17 septembre, à l’occasion d’une soirée toute spéciale organisée en leur honneur par la MRC des Etchemins. Ce rendez-vous se voulait avant tout une occasion de leur dire merci pour leur engagement, leur temps et ...LIRE LA SUITE