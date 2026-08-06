L'Expo agricole de Beauce s'ouvre ce soir

C'est ce soir, à compter de 17 h 30, que s'ouvre officiellement la 60e Exposition agricole de Beauce, pour quatre jours de festivités.

La cérémonie prendra place à l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley, qui est le site traditionnel de l'événement. À la suite, il y aura le très couru Super Bingo.

Outre les concours de jugement d'animaux et la présence de nombreux kiosques d'entreprises du secteur agricole, plus d'un quinzaine d'artistes se produiront en spectacle. Une cinquantaine d'activités pour tous les âges sont aussi programmées jusqu'à dimanche, dernière journée de l'exposition.

Notez que pour des raisons de sécurité, l'accès au site est interdit aux animaux de compagnie.

Les billets peuvent être achetés à partir du site web de l'Expo agricole de Beauce, qui contient également toute la programmation de l'événement.