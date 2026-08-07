Les Rendez-vous d'été Beauce Auto Ford Lincoln, ça continue!

Les Rendez-vous d'été Beauce Auto Ford Lincoln se poursuivent durant le mois d'août à Beauceville.

Le Service des loisirs de la Ville de Beauceville propose une programmation diversifiée, gratuite et accessible à toute la population.

Le retour des Mardis en musique

Depuis le 4 août, les Mardis en musique sont de retour. Ainsi, tous les mardis du mois, de 19 h à 20 h, des spectacles musicaux gratuits sont présentés sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François. Le public est invité à apporter sa chaise et à venir profiter d'une ambiance estivale et de prestations musicales variées. L'activité est gratuite et ouverte à tous.

Programmation des prochaines semaines:

- 11 août : Marquis Couture,

- 18 août : Julia Mae Stone,

- 25 août : Sonia Poulin.

Une fin de semaine animée

Cette fin de semaine, la municipalité présente plusieurs animations dont Beauce Rock dès ce soir et jusqu'à dimanche.

Puis, il y aura la tenu de l'après-midi familial, ce samedi 8 août, sur l'Île Ronde. On y retrouvera des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, de l'animation ainsi qu'une exposition de véhicules présentée par Beauce Auto Ford Lincoln. Le Rendez-vous sportif Beauce Auto Ford Lincoln proposera des activités de dek hockey, de basketball, de hockey et de balle donnée. L'événement sera animé samedi de 13h à 16h par DJ Louk et comprendra également de la création sur roche ainsi que des jeux gonflables.