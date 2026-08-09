Saint-Honoré-de-Shenley
Retour en images sur l'Expo agricole de Beauce
La 60e Exposition agricole de Beauce a pris fin aujourd'hui, apès quatre jours d'activités sur le site de l'aréna de Saint-Honoré-de-Shenley,
Dame Nature a offert sa collaboration à la bonne marche de l'événement qui a accueilli plus de 4 000 visiteurs
Outre les concours de jugement d'animaux et la présence de nombreux kiosques d'entreprises du secteur agricole, plus d'un quinzaine d'artistes se sont produits en spectacle. Au total une cinquantaine d'activités pour tous les âges ont animé le week-end.
Retour en images sur quelques moments de l'Expo agricole de Beauce.
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