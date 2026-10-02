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Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 2 au 4 octobre ?

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Photo: EnBeauce.com

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 2 octobre

Festival Beauceron de l'Érable
Concerts de musique de Teen Floyd, Jay Kutcher et William Bisson
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: dès 18h30

Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre

Samedi 3 octobre

Festival Beauceron de l'Érable
Concerts de musique de Gabriella, Trudy et Starfish
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: dès 18h30

Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre

Match d'ouverture du Cool FM
Premier match à domicile en saison contre le 3l de Rivière-du-Loup.
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19h30

Grand marché des artisans de Beauce
Artisans et producteurs locaux.
Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10h à 16h

Dimanche 4 octobre

Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre

Festival Beauceron de l'Érable
Journée familiale avec spectacle de danse, de K-POP Demon Hunters et Bass Line Brothers
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: dès 11h30

Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h

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