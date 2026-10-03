Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 3 octobre
Festival Beauceron de l'Érable
Concerts de musique de Gabriella, Trudy et Starfish
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: dès 18h30
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Match d'ouverture du Cool FM
Premier match à domicile en saison contre le 3l de Rivière-du-Loup.
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19h30
Grand marché des artisans de Beauce
Artisans et producteurs locaux.
Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10h à 16h
Dimanche 4 octobre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Festival Beauceron de l'Érable
Journée familiale avec spectacle de danse, de K-POP Demon Hunters et Bass Line Brothers
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: dès 11h30
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
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