Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 3 octobre

Festival Beauceron de l'Érable

Concerts de musique de Gabriella, Trudy et Starfish

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: dès 18h30

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Match d'ouverture du Cool FM

Premier match à domicile en saison contre le 3l de Rivière-du-Loup.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 19h30

Grand marché des artisans de Beauce

Artisans et producteurs locaux.

Où: Centre Frameco— Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10h à 16h

Dimanche 4 octobre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Festival Beauceron de l'Érable

Journée familiale avec spectacle de danse, de K-POP Demon Hunters et Bass Line Brothers

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: dès 11h30